Школа офлайн: 300 тисяч дітей планують повернути до очного навчання до кінця 2024 року

Школа офлайн містить п’ять основних компонентів, які покривають потреби різних категорій учнів та вчителів.

Віце-прем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що до кінця року в Україні планується повернути 300 тисяч школярів до безпечного навчання офлайн.

За його словами, зараз необхідно ухвалювати рішення, щоб вийти на новий рівень якості освіти та не втратити покоління.

«Понад 600 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч — за кордоном. Онлайн-освіта не дає дітям соціалізуватися й розвивати м’які навички. Під час знеструмлень діти не можуть продовжувати навчатися. Також під час дистанційного навчання неможливо проконтролювати, чи спускаються учні в укриття», - сказав Федоров.

Він зазначив, щоб змінити ситуацію, МОН упроваджує комплексну стратегію Школа офлайн. Вона почне діяти вже з 1 вересня, впровадження буде поступовим. Мета Школи офлайн — повернути 300 тисяч учнів до безпечного очного навчання. А там, де очне навчання неможливе, — підвищити якість дистанційного.

Федоров наголосив, що школа офлайн містить п’ять основних компонентів, які покривають потреби різних категорій учнів та вчителів:

– Внутрішньо переміщені діти навчатимуться за місцем перебування очно за наявності безпекових умов. Наприклад, дитина з Бердянська, яка проживає в Чернівцях, вийде в школу офлайн. Так учні будуть занурені в навчання та отримуватимуть більше уваги від учителів.

– Для дітей за кордоном прибираємо подвійне навантаження. Учні в першій половині дня навчалися в іноземній школі, а після — дистанційно в Україні. Тепер вони вивчатимуть дистанційно лише предмети з українознавчим компонентом, за інші дисципліни бали перезарахують з іноземних шкіл у всіх класах. Це важливо, щоб підтримувати звʼязок з Україною, адже ми дуже чекаємо на повернення.

– Учнів з тимчасово окупованих і прифронтових територій важливо зберегти в українській системі освіти, боремося за кожного школяра. Необхідно адаптувати освіту під запит та умови учнів з ТОТ. Тому дітей навчатимуть індивідуально, підлаштовуючись під потреби та графік кожної дитини. Дистанційне навчання має бути якісним та з турботою про школярів.

«База для повернення дітей у школи — інфраструктура. Саме тому будуємо укриття, купуємо автобуси та забезпечуємо девайсами.

При цьому жоден учитель не має втратити роботу. Будь-які зміни в роботі мережі шкіл не торкнуться фактичної зайнятості викладачів — МОН дасть можливість перейти в кадровий резерв, де буде середня зарплата та спеціальне навчання. З резерву вчителі можуть перейти на роботу в іншу школу або мати гарантоване місце роботи на деокупованій території», - заявив міністр.

Ще він додав, що зміни запроваджують без бюрократії та виключно з турботою про дітей і вчителів.

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