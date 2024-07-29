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Школа офлайн: 300 тысяч детей планируют вернуть к очной учебе до конца 2024 года

16:35, 29 июля 2024
Школа офлайн содержит пять основных компонентов, которые покрывают потребности разных категорий учеников и учителей.
Школа офлайн: 300 тысяч детей планируют вернуть к очной учебе до конца 2024 года
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Вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что до конца года в Украине планируется вернуть 300 тысяч школьников к безопасному обучению офлайн.

По его словам, сейчас нужно принимать решение, чтобы выйти на новый уровень качества образования и не потерять поколение.

«Более 600 тысяч детей в Украине учатся дистанционно и еще 390 тысяч – за рубежом. Онлайн-образование не позволяет детям социализироваться и развивать мягкие навыки. Во время обесточиваний дети не могут продолжать учиться. Также во время дистанционного обучения невозможно проконтролировать, спускаются ли ученики в укрытие», - сказал Федоров.

Он отметил, чтобы изменить ситуацию, МОН внедряет комплексную стратегию Школа офлайн. Она начнет действовать уже с 1 сентября, внедрение будет постепенным. Цель Школы офлайн — вернуть 300 тысяч учащихся в безопасное очное обучение. А там, где очная учеба невозможна, — повысить качество дистанционного.

Федоров подчеркнул, что школа офлайн содержит пять основных компонентов, которые покрывают потребности разных категорий учеников и учителей:

– Внутри перемещенные дети будут учиться по месту нахождения очно при наличии условий безопасности. К примеру, ребенок из Бердянска, проживающий в Черновцах, выйдет в школу офлайн. Так ученики будут погружены в обучение и получать больше внимания от учителей.

– Для детей за границей убираем двойную нагрузку. Учащиеся в первой половине дня учились в иностранной школе, а после дистанционно в Украине. Теперь они будут изучать дистанционно только предметы с украиноведческим компонентом, за другие дисциплины баллы пересчитают из иностранных школ во всех классах. Это важно, чтобы поддерживать связь с Украиной, ведь мы очень ждем возвращения.

– Учеников с временно оккупированных и прифронтовых территорий важно сохранить в украинской системе образования, боремся за каждого школьника. Необходимо адаптировать образование под запрос и условия учеников по ВТО. Поэтому детей будут обучать индивидуально, подстраиваясь под нужды и график каждого ребенка. Дистанционное обучение должно быть качественным и с заботой о школьниках.

«База для возвращения детей в школы – инфраструктура. Именно поэтому строим укрытие, покупаем автобусы и снабжаем девайсами.

При этом ни один учитель не должен потерять работу. Любые изменения в работе сети школ не коснутся фактической занятости преподавателей — МОН позволит перейти в кадровый резерв, где будет средняя зарплата и специальное обучение. Из резерва учителя могут перейти на работу в другую школу или иметь гарантированное место работы на деоккупированной территории», - заявил министр.

Еще он добавил, что изменения вводятся без бюрократии и исключительно с заботой о детях и учителях.

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