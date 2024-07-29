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В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом: в июле зарегистрировали 900 случаев

16:40, 29 июля 2024
В июне больных было менее 200, а уже в июле количество зарегистрированных случаев подскочило до 900.
В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом: в июле зарегистрировали 900 случаев
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В Киеве в последние недели значительно повысился уровень заболеваемости коронавирусом. Так, по сравнению с началом июля, увеличилось количество госпитализаций. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

«Если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились двадцать больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73. Причем в среднем в больницы пока попадает около 20 человек в сутки. Напомню, что госпитализируют именно в сложных случаях протекания болезни. К сожалению, среди таких тяжелых больных – 18 детей», – обратила внимание Гинзбург.

Всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID, а в июне их количество составляло менее 200. С начала года от этого заболевания в столице умерли 52 человека.

Гинзбург напомнила, как можно снизить риски заражения коронавирусом.

В частности, нужно следить за личной гигиеной, мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать закрытых помещений с большим скоплением людей, часто проветривать помещение и проводить влажную уборку дома и на работе.

«Да, главное, категорически придерживаться правила – «Заболел – сиди дома!». Почувствовали недомогание – по возможности максимально самоизолируйтесь. Ведь COVID, даже с легким течением болезни, для зараженного вами человека со слабым иммунитетом (ребенка, беременного, хронического больного, старшего человека) может стать смертельным. Если заболел ребенок, тоже обязательно оставьте его дома и обратитесь к врачу. И для детей и для взрослых нужно сделать тест, чтобы точно понимать, какую стратегию лечения выбрать. Поэтому алгоритм действий должен быть следующим: заболели – остались дома – обратились к врачу – протестировались и неукоснительно соблюдаете все рекомендации к полному выздоровлению», – подчеркнула директор Департамента здравоохранения КГГА.

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