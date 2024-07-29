В Киев прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер и руководители нескольких американских компаний находятся с визитом в Киеве.

29 июля в Киев прибыла специальная представительница Соединенных Штатов Америки по восстановлению Украины Пенни Прицкер. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она приветствовала Прицкер с возвращением в столицу Украины.

«Вместе с руководителями компаний Amentum, Clayco Inc и Westinghouse Nuclear мы стремимся помочь Украине строить собственное будущее. Прозрачная бизнес-среда и сильная верховенство права являются ключом к восстановлению Украины и ее пути в ЕС», - отметила посол.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.