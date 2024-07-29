ВАКС и Высший совет правосудия до сих пор не имеют ни денег, ни помещений для размещения дополнительных судей и дисциплинарных инспекторов

Отсутствие судейского вознаграждения для новых судей Антикоррупционного суда, помещений для ВАКС и Службы дисциплинарных инспекторов ставят под сомнение целесообразность проведения уже объявленных конкурсов.

Источник фото: Кабинет министров

В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что вопрос помещений, в которых необходимо разместить новых судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС, до сих пор не решен.

Напомним, что Высшая квалификационная комиссия судей сейчас проводит конкурс на 25 дополнительных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», о проблеме с помещениями для новых судей в ВАКС сообщили еще в начале июня, отметив, что хотя конкурс на должности судей Антикоррупционного суда является необходимостью, но 25 новых судей, вместе с новыми работниками аппарата суда, просто негде разместить, поскольку имеющиеся помещения ВАКС и АП ВАКС не рассчитаны на размещение большого количества людей.

При этом Кабинет министров, Фонд государственного имущества и городские власти Киева, как сообщили в ВАКС, фактически устранились от решения проблемы, предложив ВАКС помещения, заведомо не подходящие для размещения судей и аппарата суда (например, помещения в зданиях Кабинета министров, Аппарата и Комитетов Верховной Рады).

Как рассказал 9 июля на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко, ситуация с дополнительным зданием или помещениями для ВАКС и АП ВАКС продолжает развиваться в отрицательном ключе.

Более того, Бюджетная декларация на 2025-2027 годы вообще не предусматривает дополнительного финансирования ни судейского вознаграждения для новых 25 судей ВАКС и АП ВАКС, ни заработной платы для новых работников аппарата Антикоррупционного суда, не говоря уже о ремонтах зданий.

Только для денежного обеспечения новых судей ВАКС, АП ВАКС и работников аппарата, Антикоррупционному суду дополнительно необходимо 392 млн. 597 тыс. гривен.

Богдан Крикливенко отметил, что если конкурс на вакантные должности судей Антикоррупционного суда завершится осенью 2024 года, как планирует ВККС, то при отсутствии, как судейского вознаграждения, так и оборудованных помещений, новые судьи ВАКС и АП ВАКС просто не смогут приступить к осуществлению правосудия.

При этом проблем с размещением судей ВАКС и АП ВАКС, даже если какие-либо помещения вдруг будут предоставлены суду, фактически избежать уже не удастся, ведь вряд ли Антикоррупционному суду будут предоставлены полностью готовые помещения. Времени для проведения срочных ремонтных работ и закупку оборудования и мебели становится все меньше.

«Мы очень много уже написали писем, а также инициировали встречи, но, повторюсь, с декабря месяца, это уже 8 месяцев. Ничто не дает результата. ВСП приняло решение об увеличении численности судей. ВККС с привлечением ОСМЭ проведут, отберут, будут рекомендовать на назначение судей. Будут назначены судьи указом Президента, а им просто негде будет работать. Это ведь не просто стол, стул и компьютер, а это конвойные помещения, это залы судебных заседаний, это очень много вопросов», - рассказал Богдан Крикливенко.

По словам представителя ВАКС, идеально было бы сделать так, чтобы судьи первой инстанции ВАКС были бы полностью сосредоточены в одном большом здании, а не в двух, как сейчас, поскольку это позволило бы суду более рационально распоряжаться имеющимися ресурсами. Также Апелляционную палату ВАКС, после увеличения штата ее судей, целесообразно сосредоточить в одном помещении, а не искать для новых судей отдельное здание.

О наличии похожих проблем на заседании Комитета по правовой политике сообщил и заместитель председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов.

«Остаются не выполненными два условия начала работы Службы дисциплинарных инспекторов, которые заключаются в том, что, во-первых, в Бюджетной декларации не заложены средства на функционирование этой службы. Нам ориентировочно не хватает 22 миллионов, это только сумма, которую мы посчитали необходимой для запуска этой Службы. И вторая проблема, которая там существует – нет помещения для функционирования этой Службы. То есть помещение, которое мы нашли, оно нуждается в ремонте и ориентировочная сумма ремонта этого помещения составляет 36 миллионов гривен», - рассказал Дмитрий Лукьянов.

Представитель ВСП также рассказал, что переговоры с Правительством, Фондом государственного имущества и АРМА о получении помещения более или менее готового к эксплуатации Службой дисциплинарных инспекторов результата не дали.

«Фонд государственного имущества посоветовал нам искать помещение у них на сайте», – добавил Дмитрий Лукьянов.

Так же, как оказалось, пока не оправдывают себя и надежды на помощь со стороны проектов иностранной технической помощи.

В ВСП рассчитывали, что представители проекта USAID помогут с ремонтом аварийного здания по ул. Тарасовская, дом 15-А, которое еще в прошлом году было отведено под размещение Службы дисциплинарных инспекторов.

Впрочем, как сообщил 9 июля Дмитрий Лукьянов, в USAID пока не ответили, возьмут ли на себя расходы в размере не менее 36 млн. гривен для реконструкции здания по улице Тарасовская.

«Эта ситуация с USAID и с их помощью с ремонтом, тоже не двигается. Эта проблема заключается в их внутренней коммуникации с головным офисом и несогласованностью каких-либо их внутренних процедур», - отметил заместитель председателя ВСП.

Вместе с тем, напомнили в ВСП, уже осенью конкурсы на должности руководителя, заместителя руководителя и 24 дисциплинарных инспекторов должны завершиться.

Соответственно, Служба дисциплинарных инспекторов численностью в 52 человека (вместе с техническим персоналом) должна начать свою деятельность.

Автор: Вячеслав Хрипун

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