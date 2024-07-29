ВАКС та Вища рада правосуддя досі не мають ані грошей, ані приміщень для розміщення додаткових суддів та дисциплінарних інспекторів

Відсутність суддівської винагороди для нових суддів Антикорупційного суду, приміщень для ВАКС та Служби дисциплінарних інспекторів, ставлять під сумнів доцільність проведення вже оголошених конкурсів.

Джерело фото: Кабінет міністрів

У Вищому антикорупційному суді повідомили, що питання приміщень, в яких потрібно розмістити нових суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС, досі не вирішене.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів наразі проводить конкурс на 25 додаткових посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», про проблему з приміщеннями для нових суддів у ВАКС повідомили ще на початку червня, зазначивши, що хоча й конкурс на посади суддів Антикорупційного суду є необхідністю, але 25 нових суддів, разом з новими працівниками апарату суду, просто не має можливості розмістити, адже наявні приміщення ВАКС та АП ВАКС не розраховані на розміщення великої кількості людей.

При цьому Кабінет міністрів, Фонд державного майна та міська влада Києва, як повідомили у ВАКС, фактично усунулися від вирішення проблеми, запропонувавши ВАКС приміщення, які завідомо не підходять для розміщення суддів та апарату суду (наприклад, приміщення у будівлях Кабінету міністрів, Апарату та Комітетів Верховної Ради).

Як розповів 9 липня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко, ситуація з додатковою будівлею або приміщеннями для ВАКС та АП ВАКС, продовжує розвиватися у негативному ключі.

Більше того, Бюджетна декларація на 2025-2027 роки взагалі не передбачає додаткового фінансування ані суддівської винагороди для нових 25 суддів ВАКС та АП ВАКС, ані заробітної плати для нових працівників апарату Антикорупційного суду, не кажучи вже про ремонтні роботи якихось будівель.

Лише для грошового забезпечення суддів ВАКС, АП ВАКС та працівників апарату, Антикорупційному суду додатково необхідні 392 млн. 597 тис. гривень.

Богдан Крикливенко зазначив, що якщо конкурс на вакантні посади суддів Антикорупційного суду завершиться восени 2024 року, як планує ВККС, то за відсутності як суддівської винагороди, так і обладнаних приміщень, нові судді ВАКС та АП ВАКС просто не зможуть приступити до здійснення правосуддя.

При цьому проблем з розміщенням суддів ВАКС та АП ВАКС, навіть якщо якійсь приміщення раптом будуть надані суду, фактично уникнути вже не вдасться, адже навряд чи Антикорупційному суду будуть надані повністю готові приміщення. Часу ж для проведення термінових ремонтних робіт та закупівлю обладнання та меблів стає все менше.

«Ми дуже багато вже написали листів, а також ініціювали зустрічі, але, повторюсь, з грудня місяця, це вже 8 місяців. Нічого не дає результату. ВРП прийняло рішення про збільшення чисельності суддів. ВККС із залученням ГРМЕ проведуть, відберуть, будуть рекомендувати на призначення суддів. Будуть призначені судді указом Президента, а їм просто не буде де працювати. Бо це ж не просто стіл, стілець і комп'ютер, а це вартові приміщення, це зали судових засідань, це дуже багато питань», - розповів Богдан Крикливенко.

За словами представника ВАКС, ідеально було б зробити так, щоб судді першої інстанції ВАКС були б повністю зосереджені в одній великій будівлі, а не в двох, як зараз, оскільки б це дозволило суду більш раціонально розпоряджатися наявними ресурсами. Так само, Апеляційну палату ВАКС, після збільшення штату її суддів, доцільно зосередити в одному приміщенні, а не шукати для нових суддів окрему будівлю.

Про наявність аналогічних проблем на засіданні Комітету з питань правової політики повідомив і заступник голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов.

«Залишаються не виконаними дві умови початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів, які полягають в тому, що, по-перше, в Бюджетній декларації не закладені кошти на функціонування цієї служби. Нам орієнтовно не вистачає 22 мільйони, це лише сума, яку ми порахували, що необхідна для запуску цієї Служби. І друга проблема, яка там існує – немає приміщення для функціонування, цієї Служби. Тобто приміщення, яке ми знайшли, воно потребує ремонту і орієнтовна сума ремонту цього приміщення складає десь 36 мільйонів гривень», - розповів Дмитро Лук’янов.

Представник ВРП також розповів, що перемовини з Урядом, Фондом державного майна та АРМА щодо отримання приміщення більш-менш готового для його експлуатації Службою дисциплінарних інспекторів, результату не дали.

«Фонд державного майна порадив нам шукати приміщення в них на сайті», - додав Дмитро Лук’янов.

Також, як виявилося, поки що не виправдовують себе і сподівання на допомогу зі сторони проектів іноземної технічної допомоги.

У ВРП розраховували, що представники проекту USAID допоможуть з ремонтом аварійної будівлі по вул. Тарасівська буд. 15-А, яка ще у минулому році була відведена під розміщення Служби дисциплінарних інспекторів.

Втім, як повідомив 9 липня Дмитро Лук’янов, у USAID поки що не надали відповідь, чи візьмуть на себе розходи у розмірі щонайменше 36 млн. гривень для реконструкції будівлі по вулиці Тарасівська.

«Ця ситуація з USAID і з їх допомогою з ремонтом, також не рухається. Ця проблема полягає у їх внутрішній комунікацією з головним офісом і неузгодженістю якихось їхніх внутрішніх процедур», - зазначив заступник голови ВРП.

Разом з тим, нагадали у ВРП, вже восени конкурси на посади керівника, заступника керівника та 24 дисциплінарних інспекторів мають завершитися.

Відповідно, Служба дисциплінарних інспекторів, чисельністю у 52 особи (разом з технічним персоналом), має розпочати свою діяльність.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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