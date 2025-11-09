В Україні стартувало обговорення Книги 3 «Речеве право» нового Цивільного кодексу

Пропозиції приймають 30 днів, незабаром оприлюднять інші книги.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив про початок громадського обговорення проєкту Книги 3 «Речеве право» оновленого Цивільного кодексу України.

«Рекодифікація цивільного законодавства — це засаднича реформа, над якою працює велика команда науковців. Ми вже маємо готові проекти шести книг, частина з яких проходить громадське обговорення, а Книга 1 «Загальна частина» та Книга 2 «Особисті права» вже підтримані Верховною Радою у першому читанні. Книга 3 є однією з ключових, адже саме вона є фундаментом економічної свободи, розвитку ринкових відносин і гарантією ефективного захисту прав людини», – зазначив Стефанчук.

Прес-служба Апарату Верховної Ради України повідомила, що робоча група з рекодифікації цивільного законодавства працює з 2020 року за Концепцією оновлення ЦК. Завершено підготовку Книги 1 «Загальна частина» та Книги 2 «Особисті права», які пройшли перше читання у парламенті, а також інших книг, що поступово виносяться на обговорення. Книга 3 є ключовою, адже регулює економічну свободу, ринкові відносини та захист прав людини.

До участі в обговоренні запрошують науковців, правників, представників бізнесу та громадянського суспільства. Пропозиції та зауваження приймають протягом 30 днів на електронну адресу [email protected] із темою «Пропозиції до книги 3 ЦК України».

Незабаром для обговорення оприлюднять проєкти Книги 5 «Зобов’язання», Книги 7 «Сімейне право» та Книги 9 «Гласність цивільних прав, правочинів та інших юридичних фактів».

Матеріали доступні за посиланнями:

