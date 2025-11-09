  1. В Україні

В Україні стартувало обговорення Книги 3 «Речеве право» нового Цивільного кодексу

18:45, 9 листопада 2025
Пропозиції приймають 30 днів, незабаром оприлюднять інші книги.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив про початок громадського обговорення проєкту Книги 3 «Речеве право» оновленого Цивільного кодексу України.

«Рекодифікація цивільного законодавства — це засаднича реформа, над якою працює велика команда науковців. Ми вже маємо готові проекти шести книг, частина з яких проходить громадське обговорення, а Книга 1 «Загальна частина» та Книга 2 «Особисті права» вже підтримані Верховною Радою у першому читанні. Книга 3 є однією з ключових, адже саме вона є фундаментом економічної свободи, розвитку ринкових відносин і гарантією ефективного захисту прав людини», – зазначив Стефанчук.

Прес-служба Апарату Верховної Ради України повідомила, що робоча група з рекодифікації цивільного законодавства працює з 2020 року за Концепцією оновлення ЦК. Завершено підготовку Книги 1 «Загальна частина» та Книги 2 «Особисті права», які пройшли перше читання у парламенті, а також інших книг, що поступово виносяться на обговорення. Книга 3 є ключовою, адже регулює економічну свободу, ринкові відносини та захист прав людини.

До участі в обговоренні запрошують науковців, правників, представників бізнесу та громадянського суспільства. Пропозиції та зауваження приймають протягом 30 днів на електронну адресу [email protected] із темою «Пропозиції до книги 3 ЦК України».

Незабаром для обговорення оприлюднять проєкти Книги 5 «Зобов’язання», Книги 7 «Сімейне право» та Книги 9 «Гласність цивільних прав, правочинів та інших юридичних фактів».

Матеріали доступні за посиланнями:

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

