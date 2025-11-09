В Украине стартовало обсуждение Книги 3 «Вещное право» нового Гражданского кодекса

Предложения принимаются в течение 30 дней, вскоре будут обнародованы другие книги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о начале общественного обсуждения проекта Книги 3 «Вещное право» обновленного Гражданского кодекса Украины.

«Рекодификация гражданского законодательства — это основополагающая реформа, над которой работает большая команда ученых. У нас уже есть готовые проекты шести книг, часть из которых проходит общественное обсуждение, а Книга 1 «Общая часть» и Книга 2 «Личные права» уже поддержаны Верховной Радой в первом чтении. Книга 3 является одной из ключевых, ведь именно она является фундаментом экономической свободы, развития рыночных отношений и гарантией эффективной защиты прав человека», — отметил Стефанчук.

Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины сообщила, что рабочая группа по рекодификации гражданского законодательства работает с 2020 года по Концепции обновления ГК. Завершена подготовка Книги 1 «Общая часть» и Книги 2 «Личные права», которые прошли первое чтение в парламенте, а также других книг, которые постепенно выносятся на обсуждение. Книга 3 является ключевой, ведь регулирует экономическую свободу, рыночные отношения и защиту прав человека.

К участию в обсуждении приглашаются ученые, юристы, представители бизнеса и гражданского общества. Предложения и замечания принимаются в течение 30 дней на электронный адрес [email protected] с темой «Предложения к книге 3 ГК Украины».

В скором времени для обсуждения будут обнародованы проекты Книги 5 «Обязательства», Книги 7 «Семейное право» и Книги 9 «Огласка гражданских прав, сделок и других юридических фактов».

Материалы доступны по ссылкам:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.