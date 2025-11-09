До 16 годин без світла – відключення завтра діятимуть в більшості регіонів України і протягом всієї доби
19:03, 9 листопада 2025
Відключення будуть з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг.
У понеділок, 10 листопада, в більшості регіонів України застосовуватимуть обмеження електроспоживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомило НЕК «Укренерго».
Розклад обмежень:
- Погодинні відключення: з 00:00 до 23:59, від 2 до 4 черг.
- Обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
Час і обсяг відключень можуть змінюватися. «Укренерго» радить стежити за оновленнями на офіційних сторінках регіональних обленерго. У компанії також закликають ощадливо споживати електроенергію під час її подачі за графіком.
