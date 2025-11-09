До 16 годин без світла – відключення завтра діятимуть в більшості регіонів України і протягом всієї доби

Відключення будуть з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг.

Фото: portal.lviv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 10 листопада, в більшості регіонів України застосовуватимуть обмеження електроспоживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомило НЕК «Укренерго».

Розклад обмежень:

Погодинні відключення: з 00:00 до 23:59, від 2 до 4 черг.

Обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Час і обсяг відключень можуть змінюватися. «Укренерго» радить стежити за оновленнями на офіційних сторінках регіональних обленерго. У компанії також закликають ощадливо споживати електроенергію під час її подачі за графіком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.