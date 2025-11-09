До 16 часов без света – отключения завтра будут действовать в большинстве регионов Украины и в течение суток

Отключения будут с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей.

В понедельник, 10 ноября, в большинстве регионов Украины будут применять ограничения электропотребления из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

Расписание ограничений:

Почасовые отключения: с 00:00 до 23:59, от 2 до 4 очередей.

Ограничение мощности: с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

Время и объем отключений могут меняться. «Укрэнерго» советует следить за обновлениями на официальных страницах региональных облэнерго. В компании также призывают экономно потреблять электроэнергию во время ее подачи по графику.

