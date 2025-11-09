  1. В Україні

Вночі три дрони атакували біомасову ТЕЦ на Черкащині – фото наслідків

19:21, 9 листопада 2025
ТЕЦ, збудована компанією «Кліар Енерджі», була першою великою станцією на біомасі.
Вночі три дрони атакували біомасову ТЕЦ на Черкащині – фото наслідків
Фото: Andriy Grinenko
У ніч на 9 листопада три дрони атакували теплоелектроцентраль на біомасі в Черкаській області, збудовану компанією «Кліар Енерджі» у 2016 році. Про це повідомив співзасновник компанії Андрій Гріненко.

«Вона стала еталоном для галузі - першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів. Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну. На щастя, ніхто не постраждав. Дякую тим, хто сьогодні на місці. За відвагу, професійність і стійкість!», — зазначив Гріненко.

Він також оприлюднив фото наслідків атаки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після атаки росіян минулої ночі.

Фото: Andriy Grinenko

Черкаси енергетика

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

