Вночі три дрони атакували біомасову ТЕЦ на Черкащині – фото наслідків

ТЕЦ, збудована компанією «Кліар Енерджі», була першою великою станцією на біомасі.

Фото: Andriy Grinenko

У ніч на 9 листопада три дрони атакували теплоелектроцентраль на біомасі в Черкаській області, збудовану компанією «Кліар Енерджі» у 2016 році. Про це повідомив співзасновник компанії Андрій Гріненко.

«Вона стала еталоном для галузі - першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів. Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну. На щастя, ніхто не постраждав. Дякую тим, хто сьогодні на місці. За відвагу, професійність і стійкість!», — зазначив Гріненко.

Він також оприлюднив фото наслідків атаки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після атаки росіян минулої ночі.

