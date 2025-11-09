  1. В Україні

Уряд перерозподілив 37 млн грн на виплати Нацкешбеку

18:27, 9 листопада 2025
Кошти зняли з програми компенсації вартості вітчизняної техніки.
Уряд перерозподілив 37 млн грн на виплати Нацкешбеку
Фото: finteco.com.ua
Уряд збільшив фінансування державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва за програмою «Національного кешбеку» на 37 млн грн, скоротивши на таку ж суму видатки на програму часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Про це йдеться в постанові №1429, опублікованій на Урядовому порталі.

Зміни внесено до пункту 1 постанови Кабміну від 4 червня 2025 року №652, яка регулює виділення коштів із резервного фонду держбюджету. Згідно з документом, обсяг фінансування для підтримки покупців українських товарів зріс із 2,4 млрд грн до 2,437 млрд грн. Водночас кошти на компенсацію вартості техніки та обладнання зменшено з 200 млн грн до 163 млн грн.

