Правительство перераспределило 37 млн грн на выплаты Нацкешбеку

Правительство увеличило финансирование государственной денежной помощи покупателям товаров украинского производства по программе «Национальный кэшбэк» на 37 млн грн, сократив на такую же сумму расходы на программу частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства. Об этом говорится в постановлении №1429, опубликованном на Правительственном портале.

Изменения внесены в пункт 1 постановления Кабмина от 4 июня 2025 года №652, которое регулирует выделение средств из резервного фонда госбюджета. Согласно документу, объем финансирования для поддержки покупателей украинских товаров вырос с 2,4 млрд грн до 2,437 млрд грн. В то же время средства на компенсацию стоимости техники и оборудования уменьшены с 200 млн грн до 163 млн грн.

