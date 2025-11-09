  1. В Украине

Правительство перераспределило 37 млн грн на выплаты Нацкешбеку

18:27, 9 ноября 2025
Средства сняли с программы компенсации стоимости отечественной техники.
Правительство перераспределило 37 млн грн на выплаты Нацкешбеку
Фото: finteco.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство увеличило финансирование государственной денежной помощи покупателям товаров украинского производства по программе «Национальный кэшбэк» на 37 млн грн, сократив на такую же сумму расходы на программу частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства. Об этом говорится в постановлении №1429, опубликованном на Правительственном портале.

Изменения внесены в пункт 1 постановления Кабмина от 4 июня 2025 года №652, которое регулирует выделение средств из резервного фонда госбюджета. Согласно документу, объем финансирования для поддержки покупателей украинских товаров вырос с 2,4 млрд грн до 2,437 млрд грн. В то же время средства на компенсацию стоимости техники и оборудования уменьшены с 200 млн грн до 163 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]