Microsoft поверне гроші 2,7 мільйонам австралійців після скарг на незрозуміле ціноутворення ШІ-сервісів

Компанія пояснила доступні варіанти планів і вибачилась за незрозуміле ціноутворення.

Фото: financialexpress.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

2,7 мільйона користувачів в Австралії отримають відшкодування після того, як компанія Microsoft вибачилася за те, як стягувала плату з клієнтів за доступ до своїх інструментів штучного інтелекту, пише Financialexpress.

Компанія Microsoft Australia вже розіслала своїм передплатникам електронні листи, у яких визнала, що структура тарифів і плани були недостатньо зрозумілими та «не відповідали власним стандартам компанії».

Вибачення пролунали через десять днів після того, як Австралійська комісія з питань конкуренції та споживачів (ACCC) подала позов до федерального суду проти Microsoft Australia та її материнської компанії.

Регулятор звинувачує корпорацію в тому, що вона вводила споживачів в оману щодо вартості підписок і наявності дешевших планів без доступу до інструменту штучного інтелекту Copilot. Якщо суд підтримає позов, компанія може отримати багатомільйонний штраф.

Повернення коштів і нові умови підписок

Зранку в четвер Microsoft Australia почала розсилати повідомлення користувачам Microsoft 365 Personal і Family, пояснюючи доступні варіанти планів і вибачаючись за незрозуміле ціноутворення.

Компанія зазначила, що підписки з доступом до ШІ-помічника Copilot коштують 16 і 18 доларів на місяць, тоді як класичні версії без ШІ — 11 і 14 доларів.

Microsoft пообіцяла, що всі користувачі, які до кінця 2025 року перейдуть на дешевші «не-ШІ» плани, отримають повернення коштів за оплату після 30 листопада 2024 року.

«Наші відносини з клієнтами базуються на довірі та прозорості, і ми перепрошуємо, що не відповідали цим стандартам», — йдеться в листі Microsoft.

Можливі штрафи

Якщо суд визнає Microsoft винною в порушенні антимонопольного законодавства, компанії можуть загрожувати штрафи до 50 мільйонів австралійських доларів, або триразова сума вигоди від порушення, або 30% від скоригованого обороту за період, коли мала місце оманлива практика.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.