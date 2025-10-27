Практика судів
  1. У світі

В Австралії подали до суду на Microsoft через підвищення цін на підписку після інтеграції ШІ Copilot

12:53, 27 жовтня 2025
В Австралії заявили, що Microsoft не повідомила користувачів чітко, що залишалася доступною дешевша «класична» версія підписки без Copilot.
В Австралії подали до суду на Microsoft через підвищення цін на підписку після інтеграції ШІ Copilot
Фото: shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) подала до суду на корпорацію Microsoft, звинувативши її у введенні в оману мільйонів клієнтів, які були змушені сплачувати підвищену ціну за підписку на програмне забезпечення Microsoft 365 після додавання до нього інструмента штучного інтелекту Copilot, пише Reuters.

За даними регулятора, з жовтня 2024 року компанія ввела в оману близько 2,7 мільйона користувачів, створивши враження, що вони зобов’язані перейти на дорожчі плани підписки Microsoft 365 Personal і Family, які включали Copilot. Після інтеграції інструмента вартість річної підписки Personal зросла на 45% — до 159 австралійських доларів (103,32 долара США), а план Family подорожчав на 29% — до 179 австралійських доларів, повідомила ACCC.

Регулятор заявив, що Microsoft не повідомила користувачів чітко, що залишалася доступною дешевша «класична» версія підписки без Copilot.

Як зазначається, можливість залишитися на дешевшому плані відкривалася лише тоді, коли користувач розпочинав процес скасування підписки. Така практика, на думку регулятора, порушує австралійське законодавство про захист прав споживачів, оскільки компанія не розкрила важливої інформації і створила хибне враження щодо доступних варіантів.

У своїх попередніх повідомленнях — через електронні листи та публікації в блозі — Microsoft не згадувала про дешевший тариф, лише попереджала клієнтів, що підвищення ціни відбудеться під час наступного автоматичного поновлення підписки, уточнила ACCC.

Представник Microsoft заявив, що компанія «уважно вивчає позовні вимоги ACCC».

Регулятор вимагає від Microsoft Australia Pty Ltd і її американської материнської компанії Microsoft Corp. сплати штрафів, компенсації споживачам, судової заборони на подібні дії та відшкодування судових витрат.

ACCC зазначила, що максимальний штраф за кожне порушення австралійського закону про захист прав споживачів може становити — залежно від обставин — 50 мільйонів австралійських доларів, утричі більше отриманої вигоди, або 30% скоригованого обороту компанії за період порушення, якщо розмір вигоди неможливо визначити.

«Будь-яке покарання, яке може бути застосоване, визначатиме суд, і воно залежатиме від його висновків», — заявили в ACCC. — «Комісія не коментуватиме, яке саме покарання може бути накладене судом».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд штучний інтелект Microsoft Австралія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду