В Австралії подали до суду на Microsoft через підвищення цін на підписку після інтеграції ШІ Copilot

Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) подала до суду на корпорацію Microsoft, звинувативши її у введенні в оману мільйонів клієнтів, які були змушені сплачувати підвищену ціну за підписку на програмне забезпечення Microsoft 365 після додавання до нього інструмента штучного інтелекту Copilot, пише Reuters.

За даними регулятора, з жовтня 2024 року компанія ввела в оману близько 2,7 мільйона користувачів, створивши враження, що вони зобов’язані перейти на дорожчі плани підписки Microsoft 365 Personal і Family, які включали Copilot. Після інтеграції інструмента вартість річної підписки Personal зросла на 45% — до 159 австралійських доларів (103,32 долара США), а план Family подорожчав на 29% — до 179 австралійських доларів, повідомила ACCC.

Регулятор заявив, що Microsoft не повідомила користувачів чітко, що залишалася доступною дешевша «класична» версія підписки без Copilot.

Як зазначається, можливість залишитися на дешевшому плані відкривалася лише тоді, коли користувач розпочинав процес скасування підписки. Така практика, на думку регулятора, порушує австралійське законодавство про захист прав споживачів, оскільки компанія не розкрила важливої інформації і створила хибне враження щодо доступних варіантів.

У своїх попередніх повідомленнях — через електронні листи та публікації в блозі — Microsoft не згадувала про дешевший тариф, лише попереджала клієнтів, що підвищення ціни відбудеться під час наступного автоматичного поновлення підписки, уточнила ACCC.

Представник Microsoft заявив, що компанія «уважно вивчає позовні вимоги ACCC».

Регулятор вимагає від Microsoft Australia Pty Ltd і її американської материнської компанії Microsoft Corp. сплати штрафів, компенсації споживачам, судової заборони на подібні дії та відшкодування судових витрат.

ACCC зазначила, що максимальний штраф за кожне порушення австралійського закону про захист прав споживачів може становити — залежно від обставин — 50 мільйонів австралійських доларів, утричі більше отриманої вигоди, або 30% скоригованого обороту компанії за період порушення, якщо розмір вигоди неможливо визначити.

«Будь-яке покарання, яке може бути застосоване, визначатиме суд, і воно залежатиме від його висновків», — заявили в ACCC. — «Комісія не коментуватиме, яке саме покарання може бути накладене судом».

