В Австралии подали в суд на Microsoft из-за повышения цен на подписку после интеграции ИИ Copilot

В Австралии заявили, что Microsoft не уведомила пользователей ясно о наличии более дешевой «классической» версии подписки без Copilot.

Фото: shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на корпорацию Microsoft, обвинив ее в введении в заблуждение миллионов клиентов, которые были вынуждены платить повышенную цену за подписку на программное обеспечение Microsoft 365 после добавления в него инструмента искусственного интеллекта Copilot, сообщает Reuters.

По данным регулятора, с октября 2024 года компания ввела в заблуждение около 2,7 миллиона пользователей, создав впечатление, что они обязаны перейти на более дорогие тарифные планы Microsoft 365 Personal и Family, включающие Copilot. После интеграции инструмента стоимость годовой подписки Personal выросла на 45 % — до 159 австралийских долларов (103,32 доллара США), а план Family подорожал на 29 % — до 179 австралийских долларов, уточнила ACCC.

Регулятор заявил, что Microsoft не разъяснила пользователям, что по-прежнему доступна более дешевая «классическая» версия подписки без Copilot.

Как отмечается, возможность остаться на прежнем, более дешевом плане открывалась только в процессе отмены подписки. Такая практика, по мнению регулятора, нарушает австралийское законодательство о защите прав потребителей, поскольку компания не раскрыла важную информацию и создала ложное впечатление относительно доступных вариантов.

В своих предыдущих уведомлениях — через электронные письма и публикации в блоге — Microsoft не упоминала о более дешевом тарифе, а лишь предупреждала клиентов, что повышение цены произойдет во время следующего автоматического продления подписки, добавила ACCC.

Представитель Microsoft заявил, что компания «внимательно изучает исковые требования ACCC».

Регулятор требует от Microsoft Australia Pty Ltd и ее американской материнской компании Microsoft Corp. выплаты штрафов, компенсаций потребителям, судебного запрета на подобные действия и возмещения судебных расходов.

ACCC отметила, что максимальный штраф за каждое нарушение австралийского закона о защите прав потребителей может составлять — в зависимости от обстоятельств — 50 миллионов австралийских долларов, в три раза больше полученной выгоды или 30 % скорректированного оборота компании за период нарушения, если размер выгоды невозможно определить.

«Любое наказание, которое может быть применено, определит суд, и оно будет зависеть от его выводов», — заявили в ACCC. — «Комиссия не комментирует, какое именно наказание может быть назначено судом».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.