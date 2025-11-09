Microsoft вернет деньги 2,7 миллионам австралийцев после жалоб на непонятное ценообразование ИИ-сервисов

Компания объяснила доступные варианты тарифных планов и извинилась за запутанную систему цен.

2,7 миллиона пользователей в Австралии получат компенсацию после того, как компания Microsoft извинилась за то, как взимала плату с клиентов за доступ к своим инструментам искусственного интеллекта, сообщает Financialexpress.

Microsoft Australia уже разослала своим подписчикам электронные письма, в которых признала, что структура тарифов и планы были недостаточно понятными и «не соответствовали собственным стандартам компании».

Извинения последовали спустя десять дней после того, как Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и потребителей (ACCC) подала иск в федеральный суд против Microsoft Australia и ее материнской компании.

Регулятор обвиняет корпорацию в том, что она вводила потребителей в заблуждение относительно стоимости подписок и наличия более дешевых планов без доступа к инструменту искусственного интеллекта Copilot. Если суд удовлетворит иск, компании может грозить многомиллионный штраф.

Возврат средств и новые условия подписок

В четверг утром Microsoft Australia начала рассылку уведомлений пользователям Microsoft 365 Personal и Family, объясняя доступные варианты подписок и извиняясь за непонятное ценообразование.

Компания указала, что подписки с доступом к ИИ-помощнику Copilot стоят 16 и 18 долларов в месяц, тогда как классические версии без ИИ — 11 и 14 долларов.

Microsoft пообещала, что все пользователи, которые до конца 2025 года перейдут на более дешевые «не-ИИ» планы, получат возврат средств за оплату после 30 ноября 2024 года.

«Наши отношения с клиентами основаны на доверии и прозрачности, и мы приносим извинения за то, что не соответствовали этим стандартам», — говорится в письме Microsoft.

Возможные штрафы

Если суд признает Microsoft виновной в нарушении антимонопольного законодательства, компании могут грозить штрафы до 50 миллионов австралийских долларов, либо троекратный размер выгоды от нарушения, либо 30% скорректированного оборота за период, когда имела место вводящая в заблуждение практика.

