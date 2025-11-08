Усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після нічної атаки росіян

ТЕС «Центренерго» більше не генерують електроенергію.

Фото: Центренерго

У ніч на 8 жовтня Росія завдала наймасованішого удару по ТЕС «Центренерго» з початку війни. Про це йдеться у заяві компанії.

«Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року», - сказано у заяві.

Зазначається, ворог одночасно ворог гатив по всій генерації «Центренерго».

«Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль!

Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!», - додали у компанії.

