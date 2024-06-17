У Антикорупційному суді розповіли, за яких умов конкурс на посади суддів ВАКС стане безглуздим

Для нових суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС наразі немає вільних приміщень.

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розповіли, за яких умов оголошений у 2023 році конкурс на 25 вакантних посад суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС, фактично може перетворитися на безглузде витрачання часу.

Як розповів 3 червня під час засідання Робочої групи із забезпечення належного фінансування судової влади керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко, хоча ВККС обіцяє надати рекомендації переможцям конкурсів на посади нових суддів ВАКС та АП ВАКС вже у жовтні-листопаді, однак наразі є системні проблеми, які поки що не мають вирішення.

Справа в тому, що 25 нових суддів ВАКС та АП ВАКС буде необхідно забезпечити залами судових засідань, робочими кабінетами тощо.

Крім того, з урахуванням збільшення кількості суддів, буде необхідно збільшити і кількість працівників апарату ВАКС та АП ВАКС, яких теж буде необхідно десь розмістити.

«Приміщень, в яких ми б змогли розмістити нових суддів, помічників суддів та працівників апарату суду, наразі немає. З минулого року є вже три прямі доручення Кабінету міністрів щодо забезпечення ВАКС додатковими приміщеннями, але всі вони досі не виконані», - розповів Богдан Крикливенко.

Керівник апарату ВАКС розповів, що Фонд державного майна чомусь запропонував ВАКС обрати собі приміщення за адресами: вулиця Грушевського, 5 (Верховна Рада), Грушевського, 12 (Кабінет міністрів) та вулиця Володимирська, 33 (центральний апарат СБУ).

Ситуація з пошуком приміщень ускладнюється тим, що судді ВАКС та АП ВАКС повинні розміщуватися в різних будівлях, до того ж у них не повинно взагалі бути «сусідів» по будівлі з різних державних, комунальних та приватних структур.

«ВАКС не може розміщуватися в одній будівлі з іншими судами та органами влади або приватними установами. В суді мають бути передбачені приміщення для конвою та осіб, які утримуються під вартою, також має бути окрема система захисту інформації», - зазначив Богдан Крикливенко.

Богдан Крикливенко додав, що у Києві насправді є чимало будівель, які перебувають у державній власності, але фактично повноцінно не використовуються. Однак віддавати ці будівлі ВАКС ніхто не хоче, оскільки різні державні органи та установи намагаються зберегти їх у себе на балансі.

«Ми наближаємося до критичної межі, коли вже не буде часу відремонтувати якійсь старі приміщення, якщо раптом їх передадуть ВАКС. Це неможливо буде зробити навіть за великі гроші. Об’єктивний час, який необхідний для здійснення капітальних ремонтів та реконструкцій – це 1,5-2 роки при ідеальному фінансуванні», - повідомив Богдан Крикливенко.

Єдиний варіант, який у разі відсутності нових приміщень залишиться для ВАКС – це «ущільнення» суддів ВАКС, АП ВАКС та працівників апарату.

Однак у такому варіанті про комфортні умови для здійснення правосуддя ВАКС та АП ВАКС доведеться забути, оскільки будівлі, в яких зараз здійснює свою процесуальну діяльність Антикорупційний суд також важко назвати комфортними, до того ж вони і раніше потребували реконструкції.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», аналогічна проблема виникла також і у Вищої ради правосуддя, яка попри оголошений конкурс на посади дисциплінарних інспекторів, досі немає приміщення де можна було б розмістити як самих дисциплінарних інспекторів, так і відділ забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, що 23 листопада 2023 року ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.