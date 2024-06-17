В Антикоррупционном суде рассказали, при каких условиях конкурс на должности судей ВАКС станет бессмысленным

Для новых судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС пока нет свободных помещений.

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рассказали, при каких условиях объявленный в 2023 году конкурс на 25 вакантных должностей судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС фактически может превратиться в бессмысленное мероприятие.

Как рассказал 3 июня во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко, хотя ВККС и обещает предоставить рекомендации победителям конкурсов на должности новых судей ВАКС и АП ВАКС уже в октябре-ноябре, однако возникли системные проблемы, которые пока что не имеют разрешения.

Дело в том, что 25 новых судей ВАКС и АП ВАКС еще будет необходимо обеспечить залами судебных заседаний, рабочими кабинетами и т. д.

Кроме того, с учетом увеличения количества судей, необходимо будет увеличить и количество работников аппарата ВАКС и АП ВАКС, которых тоже будет необходимо где-то разместить.

«Помещений, в которых мы смогли бы разместить новых судей, помощников судей и работников аппарата суда, пока что нет. С прошлого года есть уже три прямых поручения Кабинета министров об обеспечении ВАКС дополнительными помещениями, но все они до сих пор не выполнены», – рассказал Богдан Крикливенко.

Руководитель аппарата ВАКС рассказал, что Фонд государственного имущества почему-то предложил ВАКС выбрать помещения по таким адресам: улица Грушевского, 5 (Верховная Рада), Грушевского, 12 (Кабинет министров) и улица Владимирская, 33 (центральный аппарат СБУ).

Ситуация с поиском помещений осложняется тем, что судьи ВАКС и АП ВАКС должны размещаться в разных зданиях, к тому же у них не должно быть вообще «соседей» по зданию из разных государственных, коммунальных и частных структур.

«ВАКС не может размещаться в одном здании с другими судами и органами власти или частными учреждениями. В суде должно быть предусмотрено помещение для конвоя и лиц, содержащихся под стражей, также должна быть отдельная система защиты информации», - отметил Богдан Крикливенко.

Богдан Крикливенко добавил, что в Киеве в действительности есть немало зданий, которые находятся в государственной собственности, но фактически полноценно не используются. Однако отдавать эти здания ВАКС никто не хочет, поскольку разные государственные органы и учреждения пытаются сохранить их у себя на балансе.

«Мы приближаемся к критическому моменту, когда уже не будет времени отремонтировать какие-то старые помещения, если вдруг их передадут ВАКС. Это невозможно будет сделать даже за большие деньги. Объективное время, необходимое для осуществления капитальных ремонтов и реконструкций – это 1,5-2 года при идеальном финансировании», - сообщил Богдан Крикливенко.

Единственный вариант, который в случае отсутствия новых помещений останется у ВАКС – это «уплотнение» судей ВАКС, АП ВАКС и работников аппарата.

Однако в таком варианте о комфортных условиях для осуществления правосудия ВАКС и АП ВАКС придется забыть, поскольку здания, в которых сейчас осуществляет свою процессуальную деятельность Антикоррупционный суд также сложно назвать комфортными, к тому же они и раньше нуждались в реконструкции.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», схожая проблема возникла также и у Высшего совета правосудия, у которого, несмотря на объявленный конкурс на должности дисциплинарных инспекторов, до сих пор нет помещения, где можно было бы разместить как самих дисциплинарных инспекторов, так и отдел обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов.

Напомним, что 23 ноября 2023 года ВККС объявила конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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