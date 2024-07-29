До Києва прибула спецпредставниця США з відбудови України Пенні Пріцкер

Спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер та керівники декількох американських компаній перебувають з візитом у Києві.

29 липня до Києва прибула спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки з питань відбудови України Пенні Пріцкер. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона привітала Пріцкер з поверненням до столиці України.

«Разом із керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС», - зазначила посол.

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