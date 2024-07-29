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У Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус: в липні зареєстрували 900 випадків

16:40, 29 липня 2024
В червні хворих було менше 200, а вже в липні кількість зареєстрованих випадків підскочила до 900.
У Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус: в липні зареєстрували 900 випадків
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У Києві останніми тижнями значно підвищився рівень захворюваності на коронавірус. Так, у порівнянні з початком липня збільшилась кількість госпіталізацій. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

«Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих – 18 дітей», – звернула увагу Гінзбург.

Так, усього в липні зареєстрували 900 випадків COVID, а в червні їхня кількість становила менше 200. Із початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

Гінзбург нагадала, як можна знизити ризики зараження коронавірусом.

Зокрема, потрібно слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами, уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей, часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.

«Та, головне, категорично дотримуватися правила – «Захворів – сиди вдома!». Відчули нездужання – за можливості максимально самоізолюйтеся. Адже COVID, навіть з легким перебігом хвороби, для зараженої вами людини зі слабким імунітетом (дитини, вагітної, хронічного хворого, людини старшого віку) може стати смертельним. Якщо захворіла дитина, теж обов’язково залиште її вдома та зверніться до лікаря. І для дітей, і для дорослих потрібно зробити тест, щоб точно розуміти, яку стратегію лікування обрати. Тож алгоритм дій має бути наступним: захворіли – залишилися вдома – звернулися до лікаря – протестувалися та неухильно дотримуєтесь всіх рекомендацій до повного одужання», – наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА.

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