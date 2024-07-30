На должность образовательного омбудсмена претендуют 17 кандидатов – МОН

Процесс отбора кандидатов на должность МОН объявило 15 июля.

Источник фото: eo.gov.ua

На должность образовательного омбудсмена претендуют 17 кандидатов, об этом свидетельствуют результаты заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки. Процесс отбора кандидатов на должность МОН объявило 15 июля.

Документы от претендентов на вакантную должность образовательного омбудсмена принимали в течение 14 календарных дней (с 15 июля по 28 июля).

29 июля состоялось заседание комиссии по отбору претендентов. По результатам работы комиссии для участия в отборе на должность было допущено 17 претендентов.

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