Кабмин уволил Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена

Пятилетний срок полномочий Сергея Горбачева истек в августе 2024 года.

Фото: УНИАН

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Кабинет министров уволил Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена. Об этом сообщают народные депутаты.

Указывается, что решение было принято на внеочередном заседании правительства 15 августа.

Как известно, 14 августа 2019 Сергей Горбачев официально стал первым образовательным омбудсменом в Украине. Его пятилетняя каденция завершается в этом году.

Сообщалось, что процесс отбора кандидатов в должность образовательного омбудсмена Минобразования объявило 15 июля. К участию в отборе были допущены 17 претендентов.