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Вбив двох знайомих і закидав їх тіла будівельним сміттям: на Київщині чоловік отримав 14 років за ґратами

21:59, 16 серпня 2024
Між трьома чоловіками, які спільно вживали алкоголь, виник конфлікт.
Вбив двох знайомих і закидав їх тіла будівельним сміттям: на Київщині чоловік отримав 14 років за ґратами
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На Київщині засуджено чоловіка, який вбив двох знайомих і закидав їх тіла будівельним сміттям. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні умисного вбивства (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до 14 років позбавлення волі.

Вказується, що вбивство сталося у вересні 2022 року в селі Глібівка Вишгородського району.

Того дня між трьома чоловіками, які спільно вживали алкоголь, виник конфлікт. Прокурор у суді довів, що з метою помсти за словесні образи на свою адресу, засуджений схопив кирку та завдав своїм опонентам численні удари нею по голові.

Від отриманих травм потерпілі померли на місці скоєння злочину. 

За допомогою будівельно-садової чоловік тачки наступного дня перемістив тіла вбитих до ями на подвір’ї свого домоволодіння і закидав їх будівельним сміттям.

Прокурор повністю довів провину мешканця Київщини у вчиненні інкримінованого йому правопорушення.

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