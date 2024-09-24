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ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды

13:29, 24 сентября 2024
По результатам рассмотрения рекомендаций ВККС Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды
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24 сентября Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении пяти судей на должности в местные суды, а именно:

Сопронюк Оксаны Владимировны – на должность судьи Нетишинского городского суда Хмельницкой области;

Свитлык Оксаны Михайловны – на должность судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области;

Орленко Валентины Ивановны – на должность судьи Черкасского окружного административного суда;

Спичака Вадима Алексеевича – на должность судьи Овидиопольского районного суда Одесской области;

Демченко Татьяны Игоревны – на должность судьи Хозяйственного суда Одесской области.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию доброчестности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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