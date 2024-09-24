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22% бездомных в Украине - внутренне перемещенные лица, – результаты Depaul Украина

21:50, 24 сентября 2024
81% внутренне перемещенных лиц нуждаются в долгосрочном жилье.
22% бездомных в Украине - внутренне перемещенные лица, – результаты Depaul Украина
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Согласно исследованию, проведенному благотворительной организацией «Depaul Украина», 22% лиц, которые ночуют на улице или в приютах, являются внутренне перемещенными лицами. Отчет организации базируется на интервью и обсуждениях в фокус-группах с 234 людьми, которые уже являются бездомными или рискуют стать ими, а также на данных от ключевых информаторов, которые предоставляют соответствующие услуги.

В организации подчеркнули, что полномасштабное вторжение россии стало главной причиной бездомности в Украине. Среди других факторов респонденты чаще всего указывали на выселение, конфликты в семье, разрыв отношений и потерю работы.

Исследование показало, что 49% опрошенных бездомных живут на улице более пяти лет, а 95% - более года. Что касается их потребностей, самыми важными оказались горячее питание (81% опрошенных), гигиенические услуги (65%), медицинская помощь (36%), юридические услуги (33%), долгосрочное жилье (33%) и возможность трудоустройства (31%).

Среди внутренне перемещенных лиц, которые пользуются услугами временного проживания, 81% отметили, что им нужна помощь в поиске долгосрочного жилья. Также 38% сообщили о потребности в медицинской помощи, а треть - в психологической поддержке.

Отчет обнаружил, что 69% опрошенных бездомных людей стали жертвами насилия на улице. В частности, 24% респондентов подверглись домашнему насилию, среди женщин это число достигает 50%.

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