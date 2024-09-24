22% безхатьків в Україні — внутрішньо переміщені особи, – результати Depaul Україна

81% внутрішньо переміщених осіб потребують довгострокового житла.

Згідно з дослідженням, проведеним благодійною організацією «Depaul Україна», 22% осіб, які ночують на вулиці або в притулках, є внутрішньо переміщеними особами. Звіт організації базується на інтерв’ю та обговореннях у фокус-групах з 234 людьми, які вже є бездомними або ризикують стати ними, а також на даних від ключових інформаторів, які надають відповідні послуги.

В організації підкреслили, що повномасштабне вторгнення росії стало головною причиною бездомності в Україні. Серед інших факторів респонденти найчастіше вказували на виселення, конфлікти в родині, розрив стосунків і втрату роботи.

Дослідження показало, що 49% опитаних бездомних живуть на вулиці більше п’яти років, а 95% — понад рік. Щодо їхніх потреб, найважливішими виявилися гаряче харчування (81% опитаних), гігієнічні послуги (65%), медична допомога (36%), юридичні послуги (33%), довгострокове житло (33%) та можливість працевлаштування (31%).

Серед внутрішньо переміщених осіб, які користуються послугами тимчасового проживання, 81% зазначили, що їм потрібна допомога у пошуку довгострокового житла. Також 38% повідомили про потребу в медичній допомозі, а третина — у психологічній підтримці.

Звіт виявив, що 69% опитаних бездомних людей стали жертвами насильства на вулиці. Зокрема, 24% респондентів зазнали домашнього насильства, серед жінок це число сягає 50%.

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