На Київщині затримали чоловіка, який влаштував хаотичну стрілянину у магазині

Чоловік поранив продавчиню і власника закладу.

Фото: kv.npu.gov.ua

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Поліція Київщини затримала стрільця, який поранив двох людей з автомата. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що 22 вересня близько другої години дня невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік.

Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали стільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель.

Пораненим медики надали допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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