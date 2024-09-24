В Киевской области задержали мужчину, который устроил хаотическую стрельбу в магазине

Мужчина ранил продавщицу и владельца заведения.

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Полиция Киевщины задержала стрелка, который ранил двух человек из автомата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 22 сентября около двух часов дня неизвестный мужчина зашел в магазин на Обуховщине и начал хаотическую стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения, и скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали стрелка. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.

Раненым медики оказали помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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