Кабмин упростил выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели или инвалидности военных

Решение о назначении и выплатах будет принимать Минветеранов, а средства будут перечисляться на личный банковский счет заявителя.

Фото: armyinform.com.ua

Как известно, 24 сентября Кабмин провел заседание, в ходе которого внес изменения в Порядок назначения и выплаты одноразовой помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Что изменил Кабмин:

- Заявители будут подавать в Министерство по делам ветеранов заявление о назначении и выплате одноразовой денежной помощи, при этом заявление может подаваться через центр предоставления административных услуг, а при технической возможности (внедрение электронного кабинета) такое заявление возможно будет подать в электронной форме средствами Портала Дія или Единый государственный реестр ветеранов войны.

- Решение о назначении и выплате одноразовой помощи будет приниматься Минветеранов

- Средства одноразовой помощи будут скрываться Минветеранов на банковский счет получателя.

Ранее Верховный Суд высказался по поводу противоправности осуществления Минобороны выплаты частями единовременной денежной помощи по делу по иску матери погибшего военнослужащего к ТЦК и Минобороны.

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