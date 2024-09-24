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США вернули Украине культурные ценности, похищенные россией

14:41, 24 сентября 2024
Четыре железные сабли США передали Украине.
США вернули Украине культурные ценности, похищенные россией
Источник фото: mcip.gov.ua
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В рамках визита министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого в США, американская сторона передала культурные ценности, похищенные россией с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. Заместитель министра национальной безопасности США по вопросам стратегии, политики и планирования Роберт Сильверс вручил Николаю Точицкому четыре средневековые железные сабли, датированные IX-XIII веком.

Сильверс рассказал, что эти артефакты были обнаружены сотрудниками таможни и пограничной службы при досмотре пакета в международном почтовом отделении в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В пакете, заявлявшем о содержании набора для барбекю, служащие провели проверку, что привело к идентификации культурных ценностей.

«Затем наши эксперты обратились в Национальный музей истории Украины в Киеве, передали фотографии, и так было установлено, что это предметы культурного наследия, сокровища самобытного прошлого Украины», - отметил Сильверс.

Сейчас еще семь ценностей проходят идентификацию украинскими экспертами по предоставленным фотографиям. Николай Точицкий подчеркнул, что «каждый возвращенный артефакт - это маленькая победа в нашей борьбе за нашу идентичность и, наконец, за нашу победу. Наши артефакты - это символ идеи Украины, ее стремление к свободе и независимости. И пока мы имеем свою идею, мы будем жить, бороться и побеждать».

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