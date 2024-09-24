Судья Верховного Суда Алла Олейник уволилась в отставку

Алла Олейник продолжит карьеру как судья Конституционного суда Украины.

Источник фото - РСУ

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Высший совет правосудия 24 сентября 2024 года уволил в отставку судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Аллу Олейник.

Напомним, что 18 сентября делегаты XX съезда судей Украины избрали Аллу Олейник на должность судьи Конституционного суда Украины. Ее кандидатуру поддержал 191 делегат Съезда судей.

25 сентября на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Алла Олейник примет присягу судьи КСУ.

Отметим, что в 1999-2003 годах Алла Олейник работала в Конституционном Суде в должности научного консультанта судьи КСУ.

В 2003-2007 годах – судья Шевченковского районного суда города Киева.

С 2007 по 2011 год – судья Апелляционного суда города Киева.

С 2010 по 2017 годы – судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

С 2017 года – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.

Кроме того, с 2014 по 2017 годы Алла Олейник была членом Высшего совета юстиции/правосудия по квоте Съезда судей.

Таким образом, Алла Олейник смогла установить уникальное достижение – в своей карьере она была судьей двух судов кассационной инстанции, членом Высшего совета юстиции, членом Высшего совета правосудия, а теперь избрана судьей Конституционного Суда Украины.

Автор Вячеслав Хрипун

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