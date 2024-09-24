Суддя Верховного Суду Алла Олійник звільнилася у відставку

Алла Олійник продовжить кар’єру як суддя Конституційного Суду України

Джерело фото - РСУ

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Вища рада правосуддя 24 вересня 2024 року звільнила у відставку суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Аллу Олійник.

Нагадаємо, що 18 вересня делегати XX з’їзду суддів України обрали Аллу Олійник на посаду судді Конституційного Суду України. Її кандидатуру підтримав 191 делегат З’їзду суддів.

25 вересня на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду Алла Олійник складе присягу судді КСУ.

Зазначимо, що у 1999-2003 роках Алла Олійник працювала у Конституційному Суді на посаді наукового консультанта судді КСУ.

У 2003-2007 роках – суддя Шевченківського районного суду міста Києва.

З 2007 по 2011 роки – суддя Апеляційного суду міста Києва.

З 2010 по 2017 роки – суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

З 2017 року – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Крім того, з 2014 по 2017 роки Алла Олійник була членом Вищої ради юстиції/правосуддя по квоті З’їзду суддів.

Таким чином, Алла Олійник змогла встановити унікальне досягнення – у своїй кар’єрі вона була суддею двох судів касаційної інстанції, членом Вищої ради юстиції, членом Вищої ради правосуддя, а відтепер обрана суддею Конституційного Суду України.

Автор В’ячеслав Хрипун

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