Суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду

З'їзд суддів України обрав Аллу Олійник новою суддею КСУ.

З'їзд суддів України 18 вересня обрав нову суддю Конституційного Суду України. Нею стала Алла Олійник.

Як оголосила лічильна комісія, делегати отримали 273 бюлетені. З них дійсні 272.

За кандидатуру Алли Олійник проголосували 191 делегат. 81 делегат з’їзду обрав відповідь «не підтримую жодного кандидата».

Які питання задавали делегати Аллі Олійник, можна прочитати у текстовій трансляції «Судово-юридичної газети».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. У 1999-2003 роках Алла Олійник працювала у Конституційному Суді на посаді наукового консультанта судді КСУ. У 2003-2007 роках – суддя Шевченківського районного суду міста Києва. З 2007 по 2011 роки – суддя Апеляційного суду міста Києва. З 2010 по 2017 роки – суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. З 2017 року – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Крім того, з 2014 по 2017 роки Алла Олійник була членом Вищої ради юстиції/правосуддя по квоті З’їзду суддів.

Цікаво, що Алла Олійник може встановити унікальне досягнення – вона не тільки здійснювала правосуддя у двох касаційних судах, але була членом Вищої ради юстиції/правосуддя.

З’їзд продовжить роботу 19 вересня.