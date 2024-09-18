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Суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду

18:14, 18 вересня 2024
З'їзд суддів України обрав Аллу Олійник новою суддею КСУ.
Суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду
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З'їзд суддів України 18 вересня обрав нову суддю Конституційного Суду України. Нею стала Алла Олійник.

Як оголосила лічильна комісія, делегати отримали 273 бюлетені. З них дійсні 272.

За кандидатуру Алли Олійник проголосували 191 делегат. 81 делегат з’їзду обрав відповідь «не підтримую жодного кандидата».

Які питання задавали делегати Аллі Олійник, можна прочитати у текстовій трансляції «Судово-юридичної газети».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. У 1999-2003 роках Алла Олійник працювала у Конституційному Суді на посаді наукового консультанта судді КСУ. У 2003-2007 роках – суддя Шевченківського районного суду міста Києва. З 2007 по 2011 роки – суддя Апеляційного суду міста Києва. З 2010 по 2017 роки – суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. З 2017 року – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Крім того, з 2014 по 2017 роки Алла Олійник була членом Вищої ради юстиції/правосуддя по квоті З’їзду суддів.

Цікаво, що Алла Олійник може встановити унікальне досягнення – вона не тільки здійснювала правосуддя у двох касаційних судах, але була членом Вищої ради юстиції/правосуддя.

З’їзд продовжить роботу 19 вересня.

Автор: Наталя Мамченко 

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