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Україна виділила понад 300 млн гривень на нові індустріальні парки в трьох областях

07:36, 19 вересня 2024
Індустріальні парки «Коростень», «БФ Термінал» і «Вінницький» отримають держфінансування в рамках програми «Зроблено в Україні».
Україна виділила понад 300 млн гривень на нові індустріальні парки в трьох областях
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Міністерство економіки України повідомило про виділення державного фінансування для трьох нових індустріальних парків у Житомирській, Закарпатській та Вінницькій областях в рамках політики «Зроблено в Україні».

Індустріальний парк «Коростень» на Житомирщині отримає 83,5 млн гривень з необхідних 167 млн гривень для будівництва під’їзної дороги. Індустріальний парк «БФ Термінал» у Закарпатті отримає 148 млн гривень з 316,6 млн гривень, які будуть витрачені на залізничні колії та електричну інфраструктуру. Парк «Вінницький індустріальний парк» отримає 116 млн гривень з майже 232 млн гривень на облаштування проїздів.

Заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів підкреслив, що державна програма спрямована на вирішення проблеми недостатньої інженерно-транспортної інфраструктури. Фінансування передбачає покриття до 50% кошторисної вартості робіт, зокрема для облаштування території та будівництва інфраструктури. Для деокупованих територій держава готова компенсувати до 80% вартості.

Програма передбачає фінансування до 150 млн гривень на безповоротній основі, що забезпечує контроль за витратами через ескроу-рахунки державних банків. У реалізації програми беруть участь Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк, що гарантує прозорість процесу фінансування і зручність для підприємств.

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