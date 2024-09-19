Украина выделила более 300 млн гривен на новые индустриальные парки в трех областях

Индустриальные парки «Коростень», «БФ Терминал» и «Винницкий» получат госфинансирование в рамках программы «Сделано в Украине».

Министерство экономики Украины сообщило о выделении государственного финансирования для трех новых индустриальных парков в Житомирской, Закарпатской и Винницкой областях в рамках политики «Сделано в Украине».

Индустриальный парк «Коростень» на Житомирщине получит 83,5 млн гривен из необходимых 167 млн гривен для строительства подъездной дороги. Индустриальный парк «БФ Терминал» в Закарпатье получит 148 млн гривен из 316,6 млн гривен, которые будут потрачены на железнодорожные пути и электрическую инфраструктуру. Парк «Винницкий индустриальный парк» получит 116 млн гривен из почти 232 млн гривен на обустройство проездов.

Заместитель Министра экономики Виталий Киндратив подчеркнул, что государственная программа направлена на решение проблемы недостаточной инженерно-транспортной инфраструктуры. Финансирование предусматривает покрытие до 50% сметной стоимости работ, в частности для обустройства территории и строительства инфраструктуры. Для деоккупированных территорий государство готово компенсировать до 80% стоимости.

Программа предусматривает финансирование до 150 млн гривен на безвозвратной основе, что обеспечивает контроль за расходами через эскроу-счета государственных банков. В реализации программы участвуют Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк, что гарантирует прозрачность процесса финансирования и удобство для предприятий.

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