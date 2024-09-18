Судья Верховного Суда Алла Олейник избрана судьей Конституционного Суда

Съезд судей Украины избрал Аллу Олейник новой судьей КСУ.

Съезд судей Украины 18 сентября избрал новую судью Конституционного Суда Украины. Ею стала Алла Олейник.

Как объявила счетная комиссия, делегаты получили 273 бюллетеня. Из них действительны 272.

За кандидатуру Аллы Олейник проголосовал 191 делегат. 81 делегат съезда выбрал ответ «не поддерживаю ни одного кандидата».

Какие вопросы задавали делегаты Алле Олейник, можно прочитать в текстовой трансляции «Судебно-юридической газеты».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. В 1999-2003 годах Алла Олейник работала в Конституционном Суде в должности научного консультанта судьи КСУ. В 2003-2007 гг. – судья Шевченковского районного суда города Киева. С 2007 по 2011 год – судья Апелляционного суда города Киева. С 2010 по 2017 годы – судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. С 2017 года – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Кроме того, с 2014 по 2017 годы Алла Олейник была членом Высшего совета юстиции/правосудия по квоте Съезда судей.

Любопытно, что Алла Олейник может установить уникальное достижение – она не только осуществляла правосудие в двух кассационных судах, но и была членом Высшего совета юстиции/правосудия.

Съезд продолжит работу 19 сентября.

Автор: Наталья Мамченко

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