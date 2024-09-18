XX з’їзд суддів України – текстова та онлайн трансляція, день перший

Вибори судді Конституційного Суду, затвердження нової редакції Кодексу суддівської етики.

XX з’їзд суддів України 18 вересня 2024 року розпочинає свою роботу.

Також, ймовірно, делегатам З’їзду доведеться працювати ще й 19 вересня.

Участь у роботі З’їзду суддів візьмуть 277 делегатів від судів усіх рівнів згідно до спеціалізації.

З’їзд суддів буде проходити у два етапи. Другий етап заплановано на березень 2025 року.

Під час першого етапу З’їзду планується обрати суддю Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів, а також затвердити оновлену редакцію Кодексу суддівської етики.

В цілому, порядок роботи XX з’їзду суддів виглядає так:

обрання трьох суддів Конституційного Суду України по квоті з’їзду суддів

обрання двох членів Вищої ради правосуддя (у березні 2025 року закінчується строк повноважень членів ВРП Віталія Саліхова та Інни Плахтій)

переобрання складу Ради суддів України (діючий склад працює з 2021 року)

затвердження оновленої редакції Кодексу суддівської етики

Звіт Ради суддів України

Інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів про її діяльність

Інформація Державної судової адміністрації щодо фінансового та матеріального забезпечення судів.

Слід зазначити, що більшість кадрових питань – обрання ще двох суддів КСУ, а також обрання двох членів Вищої ради правосуддя, З’їзду суддів доведеться вирішувати у наступному році, адже наразі ще не готові висновки Дорадчої групи експертів та Етичної ради щодо кандидатів у КСУ та ВРП.

Що ж до кандидатів на ще одну посаду судді КСУ, то 18 вересня делегати з’їзду будуть обирати серед двох претенденток – суддів Верховного Суду, які у травні отримали позитивні висновки від Дорадчої групи експертів.

Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. У 1999-2003 роках Алла Олійник працювала у Конституційному Суді на посаді наукового консультанта судді КСУ. У 2003-2007 роках – суддя Шевченківського районного суду міста Києва. З 2007 по 2011 роки – суддя Апеляційного суду міста Києва. З 2010 по 2017 роки – суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. З 2017 року – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Крім того, з 2014 по 2017 роки Алла Олійник була членом Вищої ради юстиції/правосуддя по квоті З’їзду суддів.

Цікаво, що у разі обрання на посаду судді КСУ Алла Олійник може встановити унікальне досягнення – вона не тільки здійснювала правосуддя у двох касаційних судах, але була членом Вищої ради юстиції/правосуддя і може стати суддею Конституційного Суду.

Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Кандидатка має великий досвід як адвокатської діяльності, так і наукової та викладацької діяльності. Адвокатську діяльність Олександра Яновська розпочала ще у 1994 році, а у 2000 році – викладацьку. До призначення у 2017 році на посаду судді Верховного Суду Олександра Яновська працювала на посаді професора кафедри правосуддя КНУ ім. Т. Шевченка. Як суддя Касаційного кримінального суду ВС обиралася суддею Великої Палати Верховного Суду.

Крім того, у 2015 році Олександра Яновська була суддею ad hoc ЄСПЛ. З 2022 року Олександра Яновська є представником України в Європейській комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ). Доктор юридичних наук.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.