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Дорадча група експертів сформувала рейтингові списки кандидатів на посади суддів КСУ

21:06, 12 травня 2024
Дорадча група експертів завершила рейтингове оцінювання та за його результатами сформувала окремі рейтингові списки для кожного субʼкта призначення.
Дорадча група експертів сформувала рейтингові списки кандидатів на посади суддів КСУ
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У суботу, 11 травня, відбулося засідання Дорадчої групи експертів, на якому були підбиті підсумки конкурсів на дві вакантні посади суддів Конституційний Суд України.

Члени ДГЕ нагадали, що за підсумками оцінювання відповідності критеріям високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права, в конкурсах на вакантні посади судді КСУ продовжують брати участь 5 осіб – 2 кандидати на 1 вакантну посаду судді КСУ за квотою зʼїзду суддів України та 3 кандидати на 1 вакантну посаду судді КСУ за квотою Парламенту.

Отже, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» та Методології ДГЕ, Дорадча група експертів сформувала загальний список кандидатів по кожному окремому конкурсу в алфавітному порядку для подальшого рейтингового голосування щодо них.

Згодом голова ДГЕ озвучив процедуру рейтингового голосування – ДГЕ почергового голосує щодо кожного кандидата з кожного загального списку та формує рейтингові списки для кожного відповідного суб’єкта призначення.

Кандидати розташовуються в рейтинговому списку відповідно до отриманої кількості голосів членів Дорадчої групи – від 6 до 0.

Після завершення рейтингового голосування, секретар ДГЕ Ярослав Романюк оголосив фінальні рейтингові списки.

Зокрема рейтинговий список кандидатів, допущених до конкурсного відбору Радою суддів України є таким:

№1. Олійник Алла Сергіївна – 6 голосів.

№2. Яновська Олександра Григорівна – 4 голоси.

В свою чергу рейтинговий список кандидатів, допущених до конкурсного відбору Верховною Радою України виглядає наступним чином:

№1. Барабаш Юрій Григорович – 6 голосів.

№1. Різник Сергій Васильович – 6 голосів.

№2. Водянніков Олександр Юрійович – 4 голоси.

Таким чином ДГЕ завершила рейтингове оцінювання та за його результатами сформувала окремі рейтингові списки для кожного субʼкта призначення.

Після цього ДГЕ перейшла до третього питання порядку денного – про передачу Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та Раді суддів України рейтингових списків та вмотивованих рішень щодо оцінених кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Голова ДГЕ Алеш Залар повідомив, що Дорадча група експертів розуміє всю важливість забезпечення ефективного функціонування Конституційного Суду України, тож зі свого боку ДГЕ невідкладного провела всі необхідні процедури, щоб якнайшвидше передати документи щодо оцінених кандидатів Парламенту та Раді суддів України.

«Сподіваємося, що у свою чергу Верховна Рада України та зʼїзду суддів України також невідкладно завершать конкурсні процедури та оберуть двох нових суддів Конституційного Суду України з тих пʼятьох кандидатів, рейтингові списки яких сьогодні сформувала ДГЕ», – наголосив Алеш Залар.

Голова ДГЕ також підкреслив, що це продемонструє справжню відданість депутатського та суддівського корпусу ефективній реалізації реформ і стане вагомим кроком на шляху європейської інтеграції України.

Наприкінці засідання члени ДГЕ побажали успіхів кандидатам та закликали спільноту правників України активніше брати участь у конкурсах на посади суддів КСУ.

У свою чергу Алеш Залар від імені всієї Дорадчої групи експертів також запросив професійних та доброчесних юристів подавати свої кандидатури.

Насамкінець Голова ДГЕ Алеш Залар подякував громадським організаціям, державним органами та установам, інституціям та підприємствам, які відгукувалися на запити ДГЕ і таким чином сприяли її роботі.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 2 травня Дорадча група експертів підбила підсумки етапу оцінювання рівня компетентності в сфері права кандидатів на посаду судді КСУ.

Нагадаємо, що у березні Дорадча група експертів визначила, хто з кандидатів на посади суддів КСУ відповідає критерію доброчесності.

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