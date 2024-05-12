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Совещательная группа экспертов сформировала рейтинговые списки кандидатов на должности судей КСУ

21:06, 12 мая 2024
Совещательная группа экспертов завершила рейтинговую оценку и по его результатам сформировала отдельные рейтинговые списки для каждого субъекта назначения.
Совещательная группа экспертов сформировала рейтинговые списки кандидатов на должности судей КСУ
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В субботу, 11 мая, состоялось заседание Совещательной группы экспертов, на котором подведены итоги конкурсов на две вакантные должности судей Конституционный Суд Украины.

Члены СГЭ напомнили, что по итогам оценки соответствия критериям высоких моральных качеств и признанного уровня компетентности в сфере права, в конкурсах на вакантные должности судьи КСУ продолжают участвовать 5 человек – 2 кандидата на 1 вакантную должность судьи КСУ по квоте съезда судей Украины и 3 кандидата на 1 вакантную должность судьи КСУ по квоте Парламента.

Итак, согласно Закону Украины «О Конституционном Суде Украины» и Методологии СГЭ, Совещательная группа экспертов сформировала общий список кандидатов по каждому отдельному конкурсу в алфавитном порядке для последующего рейтингового голосования по ним.

Впоследствии глава СГЭ озвучил процедуру рейтингового голосования – СГЭ поочередного голосует по каждому кандидату из каждого общего списка и формирует рейтинговые списки для каждого соответствующего субъекта назначения.

Кандидаты размещаются в рейтинговом списке в соответствии с полученным количеством голосов членов Совещательной группы – от 6 до 0.

После завершения рейтингового голосования секретарь СГЭ Ярослав Романюк объявил финальные рейтинговые списки.

В частности, рейтинговый список кандидатов, допущенных к конкурсному отбору Советом судей Украины:

№1. Олейник Алла Сергеевна – 6 голосов.

№2. Яновская Александра Григорьевна – 4 голоса.

В свою очередь, рейтинговый список кандидатов, допущенных к конкурсному отбору Верховной Радой Украины выглядит следующим образом:

№1. Барабаш Юрий Григорьевич – 6 голосов.

№1. Ризнык Сергей Васильевич – 6 голосов.

№2. Водянников Александр Юрьевич – 4 голоса.

Таким образом, СГЭ завершила рейтинговую оценку и по его результатам сформировала отдельные рейтинговые списки для каждого субъекта назначения.

После этого СГЭ перешла к третьему вопросу повестки дня – о передаче Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике и Совету судей Украины рейтинговых списков и мотивированных решений по оцененным кандидатам на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Председатель СГЭ Алеш Залар сообщил, что Совещательная группа экспертов понимает всю важность обеспечения эффективного функционирования Конституционного Суда Украины, поэтому со своей стороны СГЭ безотлагательно провела все необходимые процедуры, чтобы как можно быстрее передать документы по оцененным кандидатам Парламента и Совету судей Украины.

«Надеемся, что в свою очередь Верховная Рада Украины и съезда судей Украины также безотлагательно завершат конкурсные процедуры и выберут двух новых судей Конституционного Суда Украины из пяти кандидатов, рейтинговые списки которых сегодня сформировала СГЭ», – отметил Алеш Залар.

Глава СГЭ также подчеркнул, что это продемонстрирует настоящую приверженность депутатскому и судейскому корпусу эффективной реализации реформ и станет весомым шагом на пути европейской интеграции Украины.

В конце заседания члены СГЭ пожелали успехов кандидатам и призвали сообщество юристов Украины активнее участвовать в конкурсах на должности судей КСУ.

В свою очередь, Алеш Залар от имени всей Совещательной группы экспертов также пригласил профессиональных и добропорядочных юристов подавать свои кандидатуры.

В заключение Председатель СГЭ Алеш Залар поблагодарил общественные организации, государственные органы и учреждения, институты и предприятия, которые отзывались на запросы СГЭ и таким образом способствовали ее работе.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 2 мая Совещательная группа экспертов подвела итоги этапа оценки уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи КСУ.

Напомним, что в марте Совещательная группа экспертов определила, кто из кандидатов на должности судей КСУ отвечает критерию добропорядочности.

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