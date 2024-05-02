Итоги экзамена во время конкурса на должности судей Конституционного Суда: кого из кандидатов признали достойным должности судьи КСУ

На должность судьи КСУ по квоте Съезда судей претендуют судьи Верховного Суда Алла Олейник и Александра Яновская.

Заседание Совещательной группы экспертов, источник фото СГЭ

Совещательная группа экспертов 2 мая объявила о результатах, полученных кандидатами на должности судей Конституционного суда Украины по квоте Верховной Рады и Съезда судей по итогам определения уровня их компетентности в сфере права.

Напомним, что всего к финальному этапу конкурса было допущено 8 кандидатов (3 – по квоте Съезда судей и 5 – по квоте парламента).

По итогам письменного оценивания относительно знания конституционной проблематики, по квоте Съезда судей признаны соответствующими критерию компетентности в сфере права:

Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда

Таким образом, неудачным оказался этап выполнения экзамена для Денисенко Натальи Николаевны – заместителя руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующей отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ (также получила допуск и по квоте Верховной Рады).

Соответственно, по квоте Верховной Рады, признаны соответствующими уровню компетентности в сфере права:

Барабаш Юрий Григорьевич – академик-секретарь отделения государственно-правовых наук и международного права Национальной академии правовых наук Украины

Водяников Александр Юрьевич – старший проектный сотрудник Программы поддержки Украины ОБСЕ

Ризнык Сергей Васильевич – проректор по научно-педагогической деятельности и международному сотрудничеству Львовского национального университета им. И. Франко. Профессор кафедры конституционного права ЛНУ им. И. Франко.

Вместе с тем, неудачным оказался этап выполнения практического задания для двух представителей «силового» блока:

Цимбалистый Тарас Олегович – прокурор отдела представительства интересов государства по вопросам государственной и коммунальной собственности второго управления Департамента представительства интересов государства в суде Офиса Генерального прокурора

Яроменок Роман Александрович – старший детектив НАБУ

Отметим, что наличие всего трех кандидатов по квоте парламента, преодолевших этап экзамена, создает возможность для заполнения Верховной Радой только одной вакансии по своей квоте из трех (необходимо, чтобы на одну вакантную должность было не менее двух претендентов). Следовательно, парламенту теперь необходимо объявить о новом конкурсе на две вакантные должности судей КСУ.

Следующий и финальный этап конкурса на должности судей КСУ – рейтинговое голосование членов Совещательной группы экспертов для определения рейтинга кандидатов при последующем голосовании за них субъектом назначения. Максимально возможный балл при определении рейтинга – 6.

После этого Совещательная группа экспертов передаст списки кандидатов субъектам назначения на должности судей Конституционного суда Украины.

Напомним, что в марте Совещательная группа экспертов определила, кто из кандидатов на должности судей КСУ отвечает критерию добропорядочности.

Автор Вячеслав Хрипун

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