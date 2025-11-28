  1. Суспільство

ПФУ нагадав умови виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають на ТОТ або за кордоном

07:23, 28 листопада 2025
Для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію.
Фото: tsn.ua
Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області нагадало умови виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають на окупованій території або за кордоном.

Зазначається, що 20 березня 2025 року набули чинності зміни до постанови КМУ від 30.08.1999 № 1596 “Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках”, якими встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном.

ПФУ звертає увагу, внутрішньо переміщенні особи, які отримали довідку ВПО до 24.02.2022, а також громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях,  можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку.

Також встановлено, що для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня, інакше вже з 1 січня 2026 року виплати можуть припинитись.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

