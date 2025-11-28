  1. Общество

ПФУ напомнил условия выплаты пенсий украинцам, которые временно проживают на ВОТ или за границей

07:23, 28 ноября 2025
Для получения пенсионных выплат граждане, которые временно проживают за границей или на временно оккупированных территориях, должны раз в год проходить физическую идентификацию.
Фото: tsn.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило условия выплаты пенсий украинцам, которые временно проживают на оккупированной территории или за границей.

Отмечается, что 20 марта 2025 года вступили в силу изменения к постановлению КМУ от 30.08.1999 № 1596 “Об утверждении Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках”, которыми устанавливаются единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на временно оккупированных территориях или за границей.

ПФУ обращает внимание, что внутренне перемещенные лица, которые получили справку ВПЛ до 24.02.2022, а также граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, могут получать свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только Ощадбанка.

Также установлено, что для получения пенсионных выплат граждане, которые временно проживают за границей или на временно оккупированных территориях, должны раз в год проходить физическую идентификацию. Прохождение физической идентификации должно происходить ежегодно до 31 декабря, иначе уже с 1 января 2026 года выплаты могут быть прекращены.

