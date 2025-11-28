ПФУ напомнил условия выплаты пенсий украинцам, которые временно проживают на ВОТ или за границей

Для получения пенсионных выплат граждане, которые временно проживают за границей или на временно оккупированных территориях, должны раз в год проходить физическую идентификацию.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило условия выплаты пенсий украинцам, которые временно проживают на оккупированной территории или за границей.

Отмечается, что 20 марта 2025 года вступили в силу изменения к постановлению КМУ от 30.08.1999 № 1596 “Об утверждении Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках”, которыми устанавливаются единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на временно оккупированных территориях или за границей.

ПФУ обращает внимание, что внутренне перемещенные лица, которые получили справку ВПЛ до 24.02.2022, а также граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, могут получать свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только Ощадбанка.

Также установлено, что для получения пенсионных выплат граждане, которые временно проживают за границей или на временно оккупированных территориях, должны раз в год проходить физическую идентификацию. Прохождение физической идентификации должно происходить ежегодно до 31 декабря, иначе уже с 1 января 2026 года выплаты могут быть прекращены.

