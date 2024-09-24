Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги – Андрій Єрмак

Андрій Єрмак під час виступу у США зазначив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги, і закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку рф.

Джерело фото: president.gov.ua

Частиною Плану перемоги України є запрошення України до НАТО. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

Так, за його словами, План перемоги, який Президент Володимир Зеленський презентує у США, містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру.

Андрій Єрмак наголосив, що План складається з військової та дипломатичної частин.

«Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в росію», – сказав він.

Андрій Єрмак зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак нам усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

«Я закликаю наших союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди – у нашому пріоритетному списку», – наголосив він.

Андрій Єрмак також закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території рф і використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави.

У межах дискусії, що відбулася після виступу, очільник Офісу Президента окреслив перспективи щодо проведення другого Саміту миру й попередньої підготовчої роботи, яка передбачає серію тематичних конференцій за кожним із пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Андрій Єрмак також зазначив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги, і закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше підкреслив, що План перемоги – це дуже конкретний план, як посилить Україну без будь-яких рішень чи тиску рф. «Цей план не залежить від будь-яких рішень путіна», – додав Глава держави.

Також нагадаємо, що британське видання The Times раніше стисло окреслило основні тези Плану перемоги. Зокрема, за даними видання, він включає гарантії безпеки для України від країн Заходу, аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО; міжнародна фінансова допомога для відновлення економіки; надання сучасних озброєнь від Заходу; продовження операції ЗСУ в Курській області.

Автор: Наталя Мамченко

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