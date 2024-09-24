Оператори дронів використовують ШІ Avengers для швидшого виявлення ворожої техніки

ШІ-платформа Avengers виявляє до 12 000 цілей для українських військових на тиждень.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Штучний інтелект платформи Avengers допомагає українським військовим виявляти в середньому 12 000 цілей на тиждень. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Завдяки інтеграції штучного інтелекту оператори дронів приймають рішення швидше та ефективніше. Ця технологія вже успішно впроваджена в стримінговий модуль VEZHA бойової системи DELTA.

«Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відео даних з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Центр інновацій також активно навчає ШІ-модель платформи Avengers на нових даних, що дозволяє підвищувати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки навіть у складних умовах.

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