Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 24 вересня

Уряд вніс зміни до Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств та до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

24 вересня Кабінет Міністрів провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Викладено в новій редакції Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», затверджений постановою КМУ від 29.04.2016 N 336, та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», затверджений постановою КМУ від 17.03.2023 N 239, з метою приведення їх у відповідність до ЗУ N 3549-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» та задля спрощення процедури призначення та виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України одноразової грошової допомоги у звʼязку з встановленням інвалідності та одноразової грошової допомоги у звʼязку із загибеллю (смертю) члена сімʼї. Зокрема, передбачено, що заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги, при цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг, а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами Порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Встановлено також, що рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде прийматися Мінветеранів, а кошти одноразової грошової допомоги будуть переховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача. Внесено зміни до Положення про Міністерство у справах ветеранів, згідно з якими Мінветеранів визначаються повноваження щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, здійснення методичного забезпечення діяльності та в межах повноважень, визначених законом, координації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі центрів надання адміністративних послуг.

- Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних з метою приведення його у відповідність до ЗУ N 3706-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану» у частині скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, у яких відображені операції з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, і внесення змін до тривалості операційного дня для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, на який припадає граничний строк реєстрації. Зокрема, доповнено Порядок новими нормами, що визначають тривалість операційного дня для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та запроваджено механізм скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

- Внесено, на виконання ЗУ N 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України», зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Передбачено забезпечення членам конкурсної та кадрової комісій, утворених відповідно до статей 15,19 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», тимчасового безоплатного доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період проведення конкурсу.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення містобудівного кадастру на державному рівні. Доповнено, що бюджетні кошти, серед іншого, використовуються за такими напрямами: організація та забезпечення хостингу, обслуговування технічної інфраструктури; розроблення, супроводження та модернізація програмного забезпечення містобудівного кадастру на державному рівні, його порталів, кабінетів, реєстрів, геоінформаційних баз даних, інформаційних систем та їх модулів, у тому числі Реєстру містобудівної документації, Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, до якої входять Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиний державний реєстр адрес, Реєстр будівель та споруд; забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором; технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором; забезпечення електронної інформаційної взаємодії між містобудівним кадастром на державному рівні та публічними електронними реєстрами та/або інформаційно-комунікаційними системами, інформаційними системами; здійснення заходів із створення та впровадження комплексних систем захисту інформації в містобудівному кадастрі на державному рівні тощо.

- Внесено, на виконання пункту 3 розділу II ЗУ N 3683-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законів України у звʼязку з прийняттям Закону України «Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України», зміни у додаток «Перелік кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету» до постанови КМУ від 16.02.2011 N 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету». Виключено у позиції «ДПС» код «Надходження сум реструктуризованої заборгованості зі сплати державного мита», як такий, що втратив актуальність через відсутність надходжень до бюджету, та доповнено кодом «Орендна плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, передані в оренду відповідно до статті 120-1 Земельного кодексу України». Виключено з позиції «Мінекономіки» код «Кошти за реєстрацію представництв іноземних субʼєктів господарської діяльності» та закріплено його в позиції «Мінʼюст». Доповнено позицію «Фонд державного майна» кодом «Кошти отримані від реалізації майна державних унітарних підприємств відповідно до Закону України «Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України».

- Внесено зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Поширено дію Переліку на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт обʼєктів казармено-житлового фонду військових містечок (крім житлових будинків), військових аеродромів, арсеналів, баз та складів, комунальних споруд, інженерних мереж, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обʼєктів з незначними (CC1) та середніми (СС2) наслідками i які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ та організацій Служби безпеки Украіни у період дії воєнного стану в Україні та протягом року після його припинення чи скасування; роботи, пов’язані з реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом, новим будівництвом обʼєктів Служби безпеки України, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до ЗУ «Про державну таємницю» на час дії воєнного стану в Україні.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 29.12.2010 N 1248 «Про затвердження переліку субʼєктів космічної діяльності, які звільняються від сплати земельного податку на земельні ділянки виробничого призначення до 1 січня 2023 року». Актуалізовано перелік субʼєктів космічної діяльності, які звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки виробничого призначення до 01.01.2033.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоровʼя» на суму 44 млн. 441,91 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я» на суму 44 млн. 441,91 тис. гривень. Здійснено у 2024 році розподіл додаткового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровʼя у сумі 44 млн. 441,91 тис. гривень між обласними бюджетами Миколаївської та Херсонської областей. Внесено зміни до Порядку та умов надання у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровʼя, затверджених постановою КМУ від 23.01.2024 N 73, щодо визначення реалізації проектів використання коштів.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 17.06.2020 N 503 «Про голів Української частини спільних міжурядових комісій з питань співробітництва», якими передбачено затвердження голів Української частини спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та відповідний перерозподіл головування в Українській частині Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, Спільної міжурядової Українсько-Азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва, Спільного українсько-боснійсько-герцеговинського комітету та Українсько-Мексиканської Міжурядової Комісії, у зв’язку зі змінами, що відбулись у складі Уряду України та у відповідності до характеру та змісту економічного партнерства України з вищезгаданими країнами.

- Внесено зміни у додаток 1 «Питання, що належать до компетенції Першого віце-премʼєр-міністра України та віце-премʼєр-міністрів України» і додаток 2 «Здійснення повноважень у разі відсутності Першого віце-премʼєр-міністра України, віце-премʼєр-міністрів України» до постанови КМУ від 25.03.2020 N 274 «Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-премʼєр-міністра України та віце-премʼєр-міністрів України». Віднесено до компетенції Віце-премʼєр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад та територій питання, що належали до компетенції Віце-премʼєр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (крім питань соціальної політики та захисту прав ветеранів). Віднесено питання соціальної політики до компетенції Віце-премʼєр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністра цифрової трансформації. Віднесено питання захисту прав ветеранів до компетенції Першого віце-премʼєр-міністра України - Міністра економіки та доповнено компетенцію Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України питаннями державної правової політики.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 20.08.2024 N 952 «Про реалізацію експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Доповнено постанову КМУ № 952 Порядком реалізації експериментального проекту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги, що визначає умови, критерії та механізм реалізації експериментального проекту часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва (зокрема, енергетичного обладнання, машин для розмінування, колісної, будівельної та спеціальної техніки) за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Мінекономіки за бюджетною програмою «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги». Встановлено, що отримувачами компенсації є суб’єкти господарювання приватного права (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), що здійснюють закупівлю для власного використання техніки і обладнання вітчизняного виробництва. Визначено умови, яким мають відповідати отримувачі компенсації, строки та процедура подання заявок на отримання компенсації. Передбачено також формування та затвердження Мінекономіки переліку техніки та обладнання, вартість якого частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, до якого має включатися техніка та обладнання ступінь локалізації виробництва яких перевищує 40 відсотків. Включено до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для підтримки внутрішнього попиту, положення щодо поширення напрямків використання бюджетних коштів, передбачених для підтримки внутрішнього попиту, на часткову компенсацію вартості енергетичного обладнання, машин для розмінування та деяких інших видів техніки і обладнання вітчизняного виробництва.

- Внесено зміни до Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Доповнено Порядок нормою, згідно з якою у разі зміни найменування органу забезпечення його діяльності в поточному бюджетному періоді здійснюється в межах видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік органу, найменування якого змінюється.

- Визначено, відповідно до частини пʼятої статті 3 ЗУ «Про гуманітарну допомогу», державне підприємство «Медичні закупівлі України» отримувачем гуманітарної допомоги на період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

- Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «КАЛУШ ПРОДАКШЕН».

- Схвалено проект Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проект Меморандуму про економічну та фінансову політику. Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику містять заходи та умови, які реалізували та планують реалізувати і дотримуватись Уряд України та Національний банк України протягом чотирирічного періоду дії Програми Механізму розширеного фінансування 2023-2027 років, а також плани щодо подальших заходів для впровадження структурних реформ, зокрема, в грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату і посилення верховенства права та боротьбу з корупцією.

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