Кабмін призначив заступника міністра освіти та держсекретаря Міндовкілля

Надію Кузьмичову призначено заступником міністра освіти, а Оксану Сахнацьку держсекретарем Міндовкілля.

Під час засідання 24 вересня Кабінет Міністрів України розглянув кадрові рішення. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, зокрема, Уряд призначив:

- Кузьмичову Надію Юріївну заступником міністра освіти і науки України;

- Сахнацьку Оксану Андріївну державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

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