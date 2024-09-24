Кабмин назначил заместителя министра образования и госсекретаря Минприроды

Надежда Кузьмичева назначена заместителем министра образования, а Оксана Сахнацкая госсекретарем Минприроды.

Во время заседания 24 сентября Кабинет Министров Украины рассмотрел кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, в частности, Правительство назначило:

- Кузьмичеву Надежду Юрьевну заместителем министра образования и науки Украины;

- Сахнацкую Оксану Андреевну государственным секретарем Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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