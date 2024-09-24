Совещательная группа экспертов получила от Комитета Ради документы 15 кандидатов на должность судьи КСУ

По квоте Парламента вакантны две должности судьи КСУ.

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Совещательная группа экспертов сообщила, что 20 сентября получила от Комитета Верховной Рады Украины по правовой документы всех 15 кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Парламента.

Таким образом, согласно Закону Украины «О Конституционном Суде Украины» именно с 20 сентября 2024 года начался отсчет четырехмесячного срока на рассмотрение документов и материалов относительно этих кандидатов, а также на проведение публичных собеседований с ними.

Напомним, что сейчас по квоте Парламента Украины вакантны 2 должности судьи КСУ.

Список кандидатов:

Барабаш Юрій Григорович – професор кафедри конституційного права України та проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Вац Олексій Іванович – проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Державного біотехнологічного університету

Водянніков Олександр Юрійович – старший проєктний співробітник Програми підтримки ОБСЄ для України

Голобутовський Роман Зіновійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Гриценко Денис Валерійович – адвокат

Єжов Анатолій Володимирович – прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

Іващенко Владислав Іванович – адвокат

Кармаза Олександра Олександрівна – членкиня Центральної виборчої комісії

Кириченко Юлія Миколаївна – членкиня правління Центру політико-правових реформ, радниця Голови ВРУ

Клименко Оксана Михайлівна – головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби ВРУ

Копиленко Олександр Любимович – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Назаров Іван Володимирович – заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Опанасюк Тетяна Іванівна – начальник юридичного управління Державної судової адміністрації України

Тропін Захар Володимирович – директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції Україн

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор Офісу Генерального прокурора

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